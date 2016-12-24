馬泰印尼簽本幣結算備忘錄 盼推動貿易中央社 (2016-12-24 13:52)
（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）馬來西亞、印尼與泰國3國的中央銀行昨天簽署本幣（3國各自貨幣）結算框架雙邊諒解備忘錄，期盼未來3國能打破貿易堡壘，直接以本幣結算貿易和投資。
三國中行發布聯合聲明表示，大馬國家銀行總裁穆罕默德．伊布拉欣（Muhammad Ibrahim）、泰國中央銀行總裁威拉泰（Veerathai Santiprabhob）與印尼中央銀行總裁阿古斯（Agus Martowardojo）昨天在泰國曼谷簽下這個協議，象徵三國的金融貿易結構又往前跨一步。
聲明說，大馬央行與泰國央行因曾在今年初達成類似協議，而目前透過印尼央行的加入，將更有效促進三國間的經濟和金融活動，並透過降低交易成本和強化貿易與投資的結算，有利推動三國的商業活動。
尤其當前全球金融市場震盪，這項協議能為商家貿易結算提供更多貨幣選擇，也將為東協經濟共同體（AEC）廣泛使用在地貨幣鋪路，並促進區域外匯和現金市場進一步發展，從而支撐更廣泛的經濟與金融整合。
聲明強調，這項協議是三國央行努力促進金融市場秩序的機構和政策框架，以及有效管理金融風險的一部份，而協議也能讓各國進出口商透過本幣進行貿易和投資結算，本幣金融產品需求增加也將有利深化區域金融市場，從而更好地管理外匯風險，強化經商成本效率。1051224
關鍵字：
上一則：日本經濟大學經營學院院長后藤俊夫
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
- LV M93800 經典Monogram Macassar帆布Tanon長夾(黑)
- 【翁記珠寶】午夜夢迴的思念冰糯吸引力冰鐲-5(手圍17-17.5)
- LANVIN Sugar Pearl 珍珠鉚釘菱格車縫羊皮鍊帶肩背包(黑色)
- ADIDAS 愛迪達 復古鞋 女 S79758
- 【KARL LAGERFELD】成就經典兩眼計時腕錶-黑x皮帶(KL1050)
- agnes b. voyage尼龍方形斜背包(米)
- 【A+】比翼雙飛 黃金男戒
- 向日葵 for HP Q5950A (643A) 黑色環保碳粉匣 Q5950A
- MARC JACOBS 噴漆掀蓋牛皮斜背包-白底/藍/紅(小)
- 105年調查局、國家安全局五等（公民）密集班單科DVD函授課
湖南回應"人大代表佔地建墓":副市長現場督拆【北京新浪網】
油價周五微漲 仍創52周新高【北京新浪網】
清楚了！北京霧霾原來是這樣形成的…【北京新浪網】
越南副總理要求改造北南鐵路，將運速提升到90千米/時【北京新浪網】
一例一休上路 休息日雇主要給加班費【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》