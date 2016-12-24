電影長城將在港上映 口碑受關注中央社 (2016-12-24 13:48)
（中央社記者張謙香港24日電）在2016年底結束前，據說是中國大陸電影史上最大投資的電影「長城」將會在香港上映，口碑和票房均受關注。
綜合港媒報導，「長城」的製作費高達1.5億美元，是美國和大陸合拍的史詩式歷史奇幻動作片，由大陸導演張藝謀執導，而這也是他執導的首部英語電影和3D電影。
電影演員有美國的麥特戴蒙（Matt Damon）、香港的劉德華、台灣的彭于晏、大陸的景甜和張涵予等，陣容鼎盛。
麥特戴蒙在片中飾演外國兵團，他來到中國後，發現某段萬里長城竟然有數十萬大軍鎮守，這些守軍不是抵禦外敵，卻是對付一種異獸，於是他也加入戰鬥。
據報導，「長城」於16日起在大陸上映，首週票房達到人民幣4.6億元，相當不錯。
綜合大陸媒體的報導，電影評論者和網友對於「長城」有不同看法，有人覺得這是大陸年度大片，對挽救今年不振的電影市場有助力。
但就電影風格言，有人批評電影已失去張藝謀的風格，也沒有中國元素，只是好萊塢大片的翻版，是「舶來品」。1051224
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Michael Kors】羅馬假期三眼計時腕錶-玫瑰金(MK5799)
- 和成 HCG SE186 單層式烤漆白色油煙機 70CM
- 【瑞士 CK手錶 Calvin Klein】經典造型款名媛女錶(K4F2N111
- 【福利品】Dennys藍牙2.1聲道多媒體喇叭(PYC827-MF36)
- SAMPO1-1 分離式變頻冷暖空調(精品) AM-QA80DC/AU-QA80DC
- 【瑞士 CK手錶 Calvin Klein】中性錶(K5A31141/K5A3114N/K5
- Michael Kors 閃耀星光晶鑽時尚腕錶 MK3311
- THOMSON二合一直立手持無線吸塵器 TM-SAV13D
- 【ORIENT】東方錶經典藍寶石石英對錶-黑(FUNE7007B FSZ3Z00
- J’code真愛密碼 愛的痕跡黃金/純銀墜子 送白鋼項鍊
曹雅雯情義相挺唱RAP 慘遭張文綺恩將仇報【NOWnews今日新聞】
五月天阿信見陳綺貞語塞 羞喊：正常男生都會【NOWnews今日新聞】
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
台灣人「最強性幻想對象」 這2位！【NOWnews今日新聞】
KBS演藝大賞精彩紛呈 4大女團齊亮相【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》