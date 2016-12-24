據外媒報導，這一年微軟Windows 10系統實現爆炸式的增長，與此前一直在推行的免費升級密不可分。不過讓一些用戶反感的是，即使他們沒有選擇升級，系統也會在他們不知情的情況下進行升級。近日，微軟首席營銷官Chris Capossela在接受採訪時表示，這種推行新系統的方法確實過於激進。

Chris Capossela提到在停止免費更新前的兩周，讓用戶感到非常痛苦。他們希望大家從安全的角度來看待Windows 10，不過這一平衡的做法仍然讓許多用戶不滿。微軟面向Windows 7/8.1用戶推出了「一年內可免費升級到Windows 10」的活動，然而「獲取 Windows 10」應用卻引發了很大的爭議。

本周，調查機構AdDuplex最新公佈的調查報告，Windows 10周年更新在所有Windows 10系統版本中佔比達到86.3%，意味著全球10台Windows 10設備中就有8台運行周年更新版本。Windows 10周年更新於今年8月上旬發佈，在短短三個月時間內迅速升級部署，Windows 10十一月更新佔比目前為10.4%，還在持續下降過程中，越來越多的用戶切換至周年更新。、

Windows 10創作者更新版（Windows10 Creators Update）系統預計將於明年春天推出，而具有上述功能的新電腦預計將在同一時間上市。另外，外媒引述消息人士的爆料稱，微軟即將在2017年秋季正式推出Redstone 3更新，該更新中還包含了一個名為Project NEON的項目，它將統一Windows 10的界面。