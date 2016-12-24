日本京都在昨天的諸羅山盃決賽擊敗台灣最後希望澎湖講美，順利完成連霸，也寫下近9年7冠的歷史，而除了王牌谷口勇人外，其時京都還有一個秘密武器，就是家長團精心準備、色香俱全的營養飯糰。

在昨日上午驚險的擊敗日本福島挺進決賽後，京都選手們僅有差不多半個小時的時間來來用餐，而這時候媽媽們趕緊拿出準備好的飯糰給兒子們享用，讓辛苦的他們好好補充體力，希望他們在下午的比賽能一樣保持活力，而小選手們也不負眾望的在決賽以9：0擊敗講美，獲得冠軍。而賽後選手們對媽媽們做的飯糰也是讚不絕口，感謝他們特地準備了好吃的午餐。

京都原崎竜雅選手的母親表示，這些飯都是請飯店人員準備，然後家長們再一起去買材料，只是簡單的用紫蘇和芝麻簡單做了些，因為看孩子們連續好幾天比賽很累，因此大家有了這個幫孩子補充營養的主意。

不過這個主意是其實教練團的想法，事實上京都隊已經吃了好幾天的麥當勞了，為了不要讓小選手們只吃速食吃壞身體，因此希望家長們可以幫忙做一些營養的東西來讓他們在決賽前養精蓄銳、補足元氣。

而最終這些「愛心飯糰」看起來效果很好，京都隊不僅僅拿下了冠軍，選手們也在異鄉享受了一頓和式的美味午餐。