2016大武山文學獎頒獎 新住民原住民青年書寫在地故事



(中央社訊息服務20161224 13:19:41)屏東縣政府舉辦「2016大武山文學獎」頒獎典禮，本屆為第15屆，共計收件357件，其中「報導文學組」、「散文組」、「新詩組」採全國競賽，首獎得主依次是黃山高、張宗正與馬玉紅。



「小品文組」限定屏東學生參與，就讀屏東女中的新住民子女鄭羽珊與來自獅子鄉排灣族雙流部落的屏東高中吳耀恩榮獲高中組評審獎，國中組評審獎許哲維與謝李瑞賢，國小組評審獎陳韋甄與藍瑞秋，這些文學愛好者與生力軍都為記錄這塊土地美好、傳承發揚屏東文學增添重要貢獻。



屏東縣政府文化處吳錦發處長引用松下幸之助的名言「路是無限寬廣」，表示文學寫作雖不容易帶來物質的財富，卻能讓人活出豐富寬廣的生命，勉勵文學獎參賽者繼續在這條路上耕耘，另外，大武山文學獎明年擬增設「童話」類，鼓勵兒童文學創作，替孩子們作夢。



評審郭漢辰老師表示「報導文學組」多年未辦，本屆投件量僅12件，在深度訪談與資料引述上還有努力發揮的空間，首獎得主黃山高，以〈海腳〉描述東港漁人撈捕作業的辛苦情形，文字粗獷，內容生動，題材具在地特殊性。



「新詩組」方面，郭老師表示投件質量俱豐，部分作品更以新的格局與視野詮釋屏東風土，如首獎得主馬玉紅，作品〈落山風〉，以生活化的筆觸，看待落山風與人們的心情，語調幽默清新，有豐厚的詩意。



評審林剪雲老師表示「散文組」佳作迭現，高手如雲，遺珠之憾甚多，建議文化處增加得獎獎項，首獎得主張宗正，以〈炭火〉呈現早期屏東庶民生活的切片，巧妙帶出時代變遷意涵，層次豐富，細膩生動。



評審余昭玟老師表示為鼓勵在地青年學子創作的「小品文組」，本屆有187件投件，數量居各組之冠，橫跨閩客原等多族群，創新之作頗多，評審獎得主新住民子女鄭羽珊以〈羈絆〉寫陪伴母親回安徽老家的心情，情景交融，獅子鄉的吳耀恩以〈原鄉，原味〉書寫自身的文化思考，兼及使命與承諾，令人感動。



訊息來源：屏東縣政府



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