修平科大舉辦高中職智慧型機器人與感測實務應用競賽



(中央社訊息服務20161224 13:18:58)修平科技大學資訊管理系舉辦「2016高中職智慧型機器人與感測實務應用競賽」今天在校內崇禮堂進行賽事，160位學生組隊參賽。修平科大校長鍾瑞國主持開幕式，歡迎來自全國各地參賽各校同學，希望各隊努力展現平常訓練的實力，以獲取最佳成績。



今年競賽分為競爭積分賽、障礙競速賽2組，競賽辦法規定限用Lego系列(含NXT、EV3、或兩種混搭組合)樂高機器人，每一參賽機器人總重量不得高於1000克，不限主機及馬達數量。競賽隊伍須自備參賽機器人及其他所需之器材，為維持競賽公平性，機器人之機構材質及感應器皆以Lego元件為限、控制軟體(韌體及程式語言)及感應器種類均不設限，參賽機器人須採無線遙控方式控制樂高機器人(如藍芽手機遙控)。競賽隊伍先登錄參賽機器人照片，不得中途借用他隊作品，競賽中得依需求改變參賽機器人設計，但不得仿製他隊作品，違反者得由裁判取消該場次出賽資格。以總分最高者評定冠軍、亞軍、季軍，將分別頒發獎狀與獎盃。



修平科大資管系主任王仁澤表示，每年舉辦這項全國賽事，希望藉由智慧型機器人與感測實務應用競賽，激發學生學習軟體設計的興趣，建立學生對程式設計的信心，提高學生學習軟體設計的能力，並提供高中職教師與學生相互觀摩與討論程式設計學習經驗的機會。



訊息來源：修平科技大學



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