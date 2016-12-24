萬能商設勇奪馬槽設計競賽第一名 環保設計喜迎歡樂耶誕



(中央社訊息服務20161224 13:13:09)隨著耶誕歡樂的腳步越來越近，萬能科大商業設計系五位同學在孫瑋穜老師指導下，參加天主教中和天主之母堂(Mother of God Church)的馬槽創意設計競賽，以創作立體作品「馬槽設計競賽-BIRTH」，從眾多參賽競爭團體中脫穎而出，勇奪大專院校「第一名」。黃于芳、高靜玟、邱瑜婷、賴怡萱、黃瑀璇等五位同學以童話立體書概念，並結合環保材質創作，融入耶誕節熱鬧的氛圍，獲得評審一致好評。 同學的得獎感言中說出他們的創作心情：「我們的理念主要是利用環保材質，展現感恩祝福的設計構想，例如聖誕樹是以回收不要的寶特瓶，組合、捲曲、堆疊材料，呈現聖誕樹的層次感。雖然大家花費了許多時間討論，到底要怎麼樣才能以環保材質呈現祝福許願的溫馨感？透過一起腦力激盪想出解決方案，過程中的團隊精神與分工合作都是相當寶貴的經驗。」萬能商設同學降低成本的環保概念，以廢棄的材質轉化為神聖的馬槽，傳達心存感恩耶穌的賜福。



本次的得獎作品包含年輕一代對設計的細膩觀察，並融入他們獨特的詮釋方式，設計院長吳啟銘教授指出，設計就是觀察人生，觀察我們的生活周遭才可以設計出為人類生活更加進步的作品，並以多方視點、產業特色、創新設計與桃園的地方產業融合。校長莊暢讚揚萬能科大商設系同學的創意並表示，隨著桃園航空城發展全台灣獨一無二的「文創科研產業園區」，急需大量的設計人才，今年商業設計系透過與航空城的文化創意產業結合，將帶來創意飛揚的嶄新格局。



萬能商業設計系在比賽過後希望繼續延續手動、原創、利用環保材質創作的精神，讓大眾了解用實惠的材料，也能做出具有生活美感的作品，展現不一樣的設計創作。特地在明年(106年)寒假1月22日與2月5日舉辦兩場別開生面、內容豐富的設計冬令營，內容多元包含 3D 列印產品設計、APP體驗與後製、陶藝設計體驗、手機拍照輕鬆玩等課程，歡迎有志於創意設計的高三同學來參加。



訊息來源：萬能科技大學



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