(中央社訊息服務20161224 13:20:24)12月25日是屏東縣潘孟安縣長就職2週年日子，有別於去年就職一週年時，屏東縣政府安排許多場縣政的願景說明會，今年潘孟安縣長與縣府各局處主管同仁約40餘人，到縣內身障機構從事志工服務，與院生一起粉刷油漆。



適逢聖誕節的來臨，潘孟安縣長於今(24)日上午帶領府內主管同仁前往財團法人屏東縣私立屏東啟智教養院擔任一日志工，化身聖誕老公公分送聖誕禮物及從事志願服務，和教養院院生一起油漆粉刷自己的家，把長期居住的環境美化煥然一新，教養院院生也贈送手畫作品予縣長，縣長亦致贈春節加菜金，感謝工作人員長期的付出及辛勞。



潘縣長日前就透露，今年就職周年他選擇當一日志工，要親身感受縣政的落實及民眾的需要。他表示在其就任之初，就以對人民的照顧為其最重要施政目標，而縣政藍圖均按規劃進行當中，因此，今年此刻不再重複報告或論述，因為最重要的還是縣民的感受，所以今天選擇來當一個快樂的志工，希望一直為屏東努力的這份心，不是都只有注意大建設，也要關懷各角落以及從小處做起，所以在社會處的安排下，剛好院裡面也規劃要油漆粉刷以迎接新年，因此就邀集各局處主管，一起挽起衣袖共同來動手完成，同時也代表縣政府感謝在一線直接幫忙照顧身障家庭的專業老師與工作同仁們。 屏東縣啟智教養院院長史慈慧也感謝縣長與縣府的關心，教養院目前照顧有屏東縣中重度以上智能障礙者60人，均為住宿教養，多年來皆為滿床狀況。機構主要訓練其能生活自理起居飲食及一些簡單識字，手工藝等，並教導基本禮節，社會參與等，使其養成群體生活習慣。



訊息來源：屏東縣政府