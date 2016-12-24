（中央社記者楊淑閔台北24日電）菜價受天災氣候等因素影響，價格總有高有低；但是第一屆百大青農李星辰與130幾戶小農契作3種竹筍，並加工，即使收購價高低差數倍，全年仍可以均一價售出，並外銷海外。



農業不是製造業，產季與否、氣候、天災、疫病都會影響產量，價格因而上上下下。以竹筍來說，是很多人都愛吃的，但價格不低，海產店切一小盤涼扮沙拉竹筍，通常都要新台幣100多元。



但是產地的竹筍收購價，其實高低起浮差數倍。李星辰說，綠竹筍5到10月是產季，夏天最當季時收購價每公斤80元，前後期產量較少時每公斤又達250元，但他與上百位契作農民合作後，採收、加工，以去殼真空包裝600公克包裝銷售，可299元均一價銷售。



他又再搭配3到6月產出桂竹筍、3到7月產出烏殼綠竹筍，完成全年都有竹筍收購、加工售出。



而桂竹筍以每台斤計價，收購價20到40元，去殼真空包600公克均一價89元銷售。烏殼綠竹筍收購價每公斤100到180元，同規格包裝均一價199元售出。



而承接父親在桃園創立「日茂竹筍」品牌的李星辰說，他看好中南部竹筍產地更大，所以接受農委會對百大青農推行的專案輔導，南下到雲林縣斗南鎮購地5.8分地，建構符合ISO、HACCP認證規範的加工廠，將契作收購量從原本的北部，擴大中南部，產量也比原本父親在桃園經營時增加80%，並可全年產出。



擴大產量，並達成產銷調控。李星辰讓日茂竹筍7成產品在國內的頂好、楓康、家樂福、愛買、江醫師魚舖子及餐廳等通路銷售；並已有3成外銷美國、加拿大、日本、阿根廷、澳洲及菲律賓。



承襲父親的品牌，李星晨並與另4位百大青農林尚蔚、張建豪、侯兆峰及楊家銘等人共同成立的台灣區阿丹果菜生產合作社，其他青農則分別投入芋頭、花生及蓮藕的契作收成與加工品銷售，他們成為農民農企化發展的典範，都讓農產品的產量與價格更穩定。1051224