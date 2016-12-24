（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如白宮耶誕雪人惡作劇，美國總統歐巴馬怕怕；太常在臉書「潛水」恐讓心情變糟；以及壓力也會讓狗狗少年白。



●耶誕趣味 白宮員工拿雪人捉弄歐巴馬



歐巴馬近來受訪時透露，雪人讓他覺得毛毛的。他告訴「時人雜誌」（People Magazine) ：「整個有點鬼娃恰吉（Chucky）的感覺。它們有點讓人毛骨悚然。」



美國第一夫人蜜雪兒（Michelle）開玩笑說要在臥室放雪人時，歐巴馬表示，若他看到雪人就會移出去。不過白宮員工可沒放過嚇他的機會。



白宮首席攝影官蘇薩（Pete Souza）日前在個人Instagram網頁解釋這次的惡作劇。「過去3週，玫瑰花園（Rose Garden）擺了4個雪人。」



「我們一直開玩笑說，應該每天一點一點把雪人移近橢圓形辦公室（Oval Office），看看有沒有人發現。」「然後我們發現雪人太重不好搬。」



「但終於，總統今早進辦公室前，有些樂於幫忙的人員搬動所有雪人，讓雪人在橢圓形辦公室各個窗戶外讓往裡面偷看，我不會透露是誰搬的。」



歐巴馬顯然很捧場，在蘇薩上傳的照片中擺出驚嚇表情。蘇薩表示，歐巴馬覺得很有趣。



●上臉書默默看但不回應的「潛水」恐讓人心情糟



BBC網站報導，研究顯示，耶誕節太常滑臉書，看到那些「完美」家庭過節照片，很可能會令人掃興，讓人心情變糟。



哥本哈根大學（University of Copenhagen）研究顯示，過度使用社群媒體會產生妒忌感受，尤其警告說，在社群媒體上沒與任何人互動的「潛水」行為會有負面影響。



研究建議該休息一下，少用社群媒體。



這項研究有1000多名受試者，大多是女性。研究說，經常使用臉書等社群網站會對幸福感和生活滿意度帶來負面影響。研究結果刊登在期刊「網路心理學、行為暨社交網絡」（Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking）。



研究指出，在社群媒體上積極參與對話、與人連絡，似乎是更為正面的經驗，比起長期潛水的「被動」用戶，陰鬱情緒似乎會少許多。另一增進幸福感方法就是整個停用社群媒體一週。



●英國作家JK羅琳證實 她正在寫兩部新小說



JK羅琳本月21日在推特上宣布自己正在寫兩部新小說後，引發書迷熱烈期待。



當時有粉絲問說：「我們何時有新小說呢？」羅琳回說「我正在著手（真的在寫）」，還表示正在寫兩部新小說，一部用本名，另一部用筆名羅勃．蓋布瑞斯（Robert Galbraith）。



●壓力也會讓「汪星人」長白毛



人會因為壓力和焦慮長白髮，不過最新研究發現，狗狗或許也會如此。



調查400多隻狗狗狀況的研究表示，嘴邊毛和臉毛變白不只是上了年紀的徵象。牠們和人一樣，壓力大的話也可能會有「少年白」。



刊登在期刊「應用動物行為科學」（Applied Animal Behaviour Science）的研究結果顯示，比較容易衝動、焦慮的狗狗，比那些較為冷靜的狗更多白毛。（譯者：中央社盧映孜）1051224