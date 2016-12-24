蒲亭讚川普諳脈動 譏民主黨輸不起中央社 (2016-12-24 13:20)
（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天讚揚美國總統當選人川普在大選勝出，表示「除我們之外，沒人相信他會贏」。蒲亭還揶揄民主黨，輸到連自己黨名的意義都忘了。
CNBC報導，蒲亭還稱讚川普（Donald Trump）深諳美國社會的脈動，能對民主黨發動致命攻擊；蒲亭還指民主黨已經忘記自身黨名的意義，現在像個輸不起的傢伙。
蒲亭於自身在莫斯科的年度記者會上表示，只有俄國當時相信川普會成為下一位美國總統，但這不代表民主黨有權把失敗推到他身上。
蒲亭告訴記者：「美國現任政府與民主黨的領導人，試圖把全部的失敗歸咎於外國因素；（我們談的是）一個黨徹底忘了他們自己名字最初的意義」他並指控民主黨「無恥地」濫用執政優勢，企圖影響輿論。
白宮與美國情報官員指控俄國藉駭入民主黨電郵帳號，試圖干擾美國大選。這些被駭的資料外流到線上，讓民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓飽受質疑。
蒲亭表示，誰駭入民主黨這個問題一點都不重要，駭客所揭發的內容－美國的公眾觀點被操弄，才是重點所在。（譯者：中央社陳亦偉）1051224
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