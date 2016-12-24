貝里斯總督舉行音樂會 劉克裕出席中央社 (2016-12-24 13:20)
（中央社台北24日電）貝里斯總督楊可為爵士當地時間17日晚在貝里斯市表演藝術中心舉辦音樂會，中華民國駐貝里斯大使劉克裕偕駐館員眷出席聆聽，總督夫人、家人及各界人士共約400多人出席。
音樂會節目由多次應邀赴台灣演奏的貝國Pantempters鋼鼓樂團演奏及貝國天籟合唱團合唱多首耶誕樂曲串場，總督並進行鋼琴演奏，並與其孫合奏鋼琴及小提琴多首總督自編樂曲，充分展現楊可為（Sir Colville Young）高深音樂造詣與涵養。
音樂會司儀、貝國資深媒體人Love TV負責人比亞努維瓦（Rene Villanueva）向來賓介紹總督20年前發起「樂音滿校園」（Music in the schools）運動，積極募款購買樂器捐贈貝國各中小學及公、民機構，並資助具有音樂天分學生深造，成果斐然，全國已有一百多所小學獲贈樂器，每年並舉行全國軍樂隊演奏比賽，此次音樂會門票收入將用作楊可為「樂音滿校園」基金。
總督演奏後，司儀請劉克裕上台向楊可為獻花，總督接受獻花十分感動，致詞稱「樂音滿校園」運動多年來獲中華民國多次捐贈樂器或資助，對中華民國政府的支持及給予貝國的各項援助表達深摯感謝。
劉克裕致詞強調，總督是中華民國最親近友人，推崇總督多才多藝，透過音樂、寫作提升貝國人民精神內涵，成果豐碩，中華民國對他的音樂教育倡議能參與協助甚感榮幸。1051224
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