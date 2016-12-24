12月24日，廣州恆大俱樂部官方宣布韓國球員金亨鎰正式加盟球隊，這位全北現代主力後衛是以自由身加盟。

金亨鎰的加盟也意味著金英權新賽季將無緣恆大隊註冊名單，全北主力後衛的加入無疑也能夠很好彌補金英權受傷帶來的空缺，但6個月的合同期，也意味著明夏恆大亞外或許還會有調整。

金亨鎰可以出任中後衛和后腰，這次是以自由身轉會到恆隊。他的加盟對提升球隊後防實力有幫助，同時也將增強球隊的陣容厚度。之前斯科拉里此前已經表示對球隊目前的內外援都很滿意，沒有調整外援的計劃。不過恆大俱樂部根據球隊的實際情況（金英權上半年無法復出），有針對性地補強陣容，這也是是職業化的運作和成熟的體現。

據了解，在引進該名韓國球員前，恆大集團分管足球的副總裁劉永灼曾前往韓國看望正在養傷的金英權。金英權對自己腳傷未愈而將缺陣明年上半年的比賽表示遺憾，理解俱樂部將引進球員補強陣容的做法，同時他表示將積極康復，儘快歸隊效力。（於靜）