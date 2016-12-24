特朗普在蘇格蘭吃不開 被判球場投資不能減少北京新浪網 (2016-12-24 13:20)
特朗普必須履行在蘇格蘭的球場建設
日期:12月23日，蘇格蘭高級規劃官員已經否決了特朗普提出的修訂意見，被逼必須按照原來的龐大計劃修建阿伯丁郡的高爾夫球場。
美國當選總統的原計劃2008年提出，其中包括修建2750棟住宅、分時度假和體育綜合項目。按照這份計劃，他必須投入7.5億到10億英鎊。
但由於經濟形勢不樂觀，特朗普後來提出了一個削減投入的計劃，球場較之原先的規模大大縮水。不過，本周他新修訂的計劃已經被蘇格蘭政府任命的官員否定。官員們補充說特朗普應該堅持原來的計劃，其中包括修建數以百計廉價的住房，一座新的小學，其他社區設施以及一個新的交通樞紐。
這意味著美國侯任總統，將被強迫履行原先在蘇格蘭的工程協議。
官員們還補充說特朗普應該接受「大規模的」環保檢測，因為其項目坐落在受法律保護的沙丘旁邊。
特朗普2008年的規劃得到了批准，可以在阿伯丁北部修建這座球場，儘管球場穿過受保護的沙丘。度假村將包括一個多層的五星級酒店，水療，兩座18洞球場，一個高爾夫學院，馬廄，商店和別墅。
現在不知道特朗普會怎樣參與這個項目，因為自贏得美國總統大選以來，他對於自己的生意必須袖手旁觀。
特朗普的律師星期四來到了愛丁堡的法庭上，準備打一個民事訴訟。該訴訟由一個反特朗普的抗議人提出，認為其隱私受到了侵犯。
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（小風）
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