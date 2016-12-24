日期:12月24日消息，今天是西方國家傳統的聖誕前夜，而對20歲的澳洲天才少女巴蒂來說，今年收到的最好的聖誕禮物一定非澳網和布里斯班賽組委會頒發給她的兩張外卡莫屬。

1996年出生的小將巴蒂今年8月受到右手臂傷情困擾，但現世界排名274位的她相信自己能夠健康的出戰明年布里斯班站的比賽，併為之全力以赴，而這是她自2014年來首次參加家鄉賽事。

她上一次參加布里斯班站比賽時，在首輪便一舉挑落前世界第五漢圖楚娃，卻因左側內收肌損傷不得不在與莎拉波娃的比賽前選擇退賽。

巴蒂希望新賽季能夠愉快的回歸昆士蘭網球中心。

「飽受傷病困擾的一年實在令人沮喪，但我最終恢復的健康，並且期待能夠在網球場上有所作為。」巴蒂談道。「很感謝澳大利亞網協給我這個機會，讓我能夠在澳網和布里斯班與世界最頂尖的球員同場競技，這會是巨大的挑戰，但我會為之做好準備。」

「布里斯班是我最喜歡的巡迴賽之一，對我來說沒有比在這裏開啟新賽季更好的選擇了。能夠在我的朋友、家人面前開始新的一年很特別，希望我能夠給新賽季贏得好的開端。」

巴蒂在布里斯班站除了參加單打比賽外，還會與老搭檔德拉奎爾重新配對，一起征戰雙打賽場。兩人在2013年的合作中，闖入了澳網、溫網、美網三項大滿貫賽事的女雙決賽，但距離獎杯都差之毫厘。巴蒂對兩人的重新合作也充滿了期待。

「凱西是讓我重返網球賽場的重要原因之一。我在今年早些時候和她進行過交流，談了我希望和她重新配對的想法，這讓我非常激動。」

「我們兩個在2012年布里斯班站第一次搭檔，一路闖入了半決賽，我們之間有很多美好的回憶，希望能夠重新找回這些美妙的時刻。」

「和你的同伴一起站在場上的感覺總是很棒，她很了解我，我也非常享受和她一起訓練。對於我重返賽場她也受到了鼓舞，希望一起向觀眾展示我們能達到怎樣的高度。」

（柒晴）