新浪科技 李根

12月24日上午消息，據證監會最近公告顯示，墨跡天氣已於近日提交了創業板招股書，墨跡天氣擬公開發售不超過總股本25%的股份。其中，墨跡天氣投資情況也遭披露，創新工場、險峰華興、阿里系和盛大系資本都是這家天氣應用的重要股東。

證監會於12月23日公開披露了8家創業板公司，其中墨跡天氣是唯一一家移動互聯網公司。這也是登陸香港聯交所的美圖之後，又一家將IPO上市的移動互聯網公司。

主業：工具App和智能硬體

墨跡天氣創立於2010年，主打基於移動互聯網平台的氣象信息服務和廣告信息服務，通過移動工具App「墨跡天氣App」為用戶提供免費的天氣預報、時景社區、新聞及生活資訊等服務等。

根據信息披露顯示，墨跡天氣的主要營收方式為廣告營銷，即向用戶展示或推薦品牌廣告和效果廣告的方式為各類商業廣告客戶提供基於移動互聯網平台的廣告營銷服務，並向用戶銷售與氣象信息服務相關的智能硬體等產品。

智能硬體產品主要為2014年推出的「空氣果」，這是墨跡天氣針對室內室外溫濕度、空氣質量、氣壓等監測功能的智能家居設備，試圖以軟硬體結合的方式，把業務由宏觀天氣擴展到微觀的個人家居環境，為用戶打造基於移動互聯網的健康生活體驗。不過硬體銷售佔比情況一直未超過總營收的5%。

廣告營收佔比95%以上

數據方面來看，墨跡天氣在報告期內營收增長情況不錯，營業收入從2013年的1,840.77萬元增長到2015年的12,500.63萬元，年復合增長率為160.59%；凈利潤從2013年的64.32萬元增長到2015年的2,519.08萬元，年復合增長率為525.82%。

但營收模式來看卻相對單一，廣告營收處於絕對地位，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，墨跡天氣的廣告收入佔比分別為97.25%、94.84%、98.10%和 98.70%。公司最主要客戶包括騰訊、阿里巴巴集團、藍色游標、安沃傳媒等互聯網巨頭和廣告代理商。

2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，墨跡天氣來自前五大客戶的營業收入分別為1,395.41萬元、3,730.48萬元、9,502.94萬元和8,479.49萬元，分別占同期營業收入的比例為 75.81%、83.39%、76.02%和79.51%。

阿里盛大創新工場為主要股東

招股書還披露了墨跡天氣的股東機構情況，資料顯示，墨跡天氣創始人及CEO金犁持股34.63%，險峰華興持股17.44%，阿里持股15.5%，創新工場持股8.71%，上海盛資(盛大集團)持股6.27%。

此外，墨跡天氣還設立了3個員工持股平台：跡將蔚藍、墨守晴空和星河無限，涵蓋員工數60人。

未來要實現工具App升級

此外，墨跡天氣還在招股書中披露了未來三年目標，希望實現從功能類App運營商到互聯網綜合氣象服務提供商的發展升級。

在提高預報精度和產品體驗的同時，一方面大力發展海外業務，開拓海外市場，另一方面以氣象大數據為基礎，將軟體服務和硬體產品逐漸融合，為用戶提供更加生活化、場景化的「天氣+」氣象服務。

同時積極探索ToB業務，為行業客戶和政府客戶提供定製化的氣象產品和服務，降低極端氣候災害風險，提升經營管理效率。

不過，除了工具類App的升級，墨跡天氣也在招股書中表示，目前正在面臨的市場競爭情況在加劇，其中除了同類型天氣應用，還有多款智能手機廠商自帶的天氣應用，也在分食墨跡天氣的核心市場。