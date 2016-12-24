▲黃致列是《SNL Korea 8》的最後一位嘉賓。（圖／翻攝自SNL Korea 8臉書）

韓綜《SNL Korea》過去曾因為大尺度的表演方式及詼諧幽默的內容，獲得民眾喜愛，但近來因性騷擾、歧視等爭議，節目決定於今（24）日播出第八季最後一集，而終演嘉賓也已確定，將是近期人氣十分火爆的歌手黃致列。

《SNL Korea 8》在先前被爆固定班底之一的女諧星李世英在節目上對B1A4、INFINITE、BLOCK B等人氣男團性騷擾，引發粉絲不滿，該事件不但掀起網上熱議，韓國警方更已介入偵辦，此外，諧星鄭怡朗疑在節目上歧視、嘲笑乳癌患者，也令許多網友感到相當不滿。

24日，《SNL Korea 8》確定播出本季最終回，黃致列已確定是本季最後一集的嘉賓。而根據日前韓媒的報導，《SNL Korea 8》相關人士透露還會有下一季，也表示虛心接受大家的批評、會以更好的面貌回來和大家相見。

▲黃致列是《SNL Korea 8》的最後一位嘉賓。（圖／翻攝自SNL Korea 8臉書）