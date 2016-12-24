導演魏德聖一舉成名天下知，不論海角七號與賽德克巴萊，都創下亮眼票房，第三部作品52 Hz I Love You即將於2017年1月26日上映，不同於以往，智慧型手機必須融入劇情外，魏德聖也利用全景攝影機拍攝電影花絮。

360度全景攝影機打破框架限制，閱聽人不再受侷限，52 Hz I Love You劇組藉由三星Gear 360全景攝影機拍出幕後花絮，魏德勝說明，雖然知道也曾使用，但是第一次藉由全景影片瞭解自己電影片場，周遭人事物有了不同詮釋。

電影具有高度敘事特性，每個鏡頭、運鏡、演員走位、動作等，都有背後意涵與設計，未來是否採用360度全景攝影拍攝電影，魏德勝坦言有難度，身為導演可能希望觀眾能夠照著設計瞭解故事。

海角七號於2008年8月上映，當時iPhone 3G才上市沒多久，大部分民眾仍使用傳統手機，因此電影內不容易發現相關鏡頭，但再拍現代都會劇，智慧型手機已是許多人不可或缺生活工具，必須特別設計鏡頭，才能符合劇情需求。

魏德勝表示，52 Hz I Love You時間設計在現代，劇情具有孤單與溝通因素，藉由智慧型手機描述當今生活形態，已經無法避免，因此與廠商談合作，必須瞭解智慧型手機多項功能，融入在電影劇情裡，也成為製作團對良好溝通工具。

雖然置入卻不定一要行銷；魏德勝說，此次與台灣三星合作，沒有接到刻意拍攝產品特寫要求，一切按照劇情需求與手機功能，自然運用在電影畫面，感覺雙方合作相當良好，甚至幕後工作人員相互溝通也能實際運用。