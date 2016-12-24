（中央社記者吳家豪台北2016年12月24日電）通訊軟體LINE在台啟用新聞行動首頁LINE TODAY半年多以來，開發動能豐沛，已獲得LINE社長的肯定，台灣LINE TODAY幕後推手林郁芬更形容如同7-ELEVEN，全年無休提供高品質新聞。



台灣LINE News及LINE TV負責人林郁芬於2016年7月加入LINE台灣，帶領LINE TODAY（News）團隊，提供一站式的社群新聞瀏覽服務，並負責LINE TV在台發展的相關事宜。



加入LINE台灣之前，林郁芬在新聞編譯、內容產業已累積超過22年的工作經驗，曾在美商雅虎擔任新聞事業主管，有策略的規劃新聞內容取材，成功為雅虎新聞入口網站的瀏覽量衝上高峰。在此之前，她曾任職於蘋果日報、中央社及鉅亨網等企業，歷任編輯及編譯主管，以及記者等職務。



LINE TODAY發展至今成效如何？下一步要拓展哪些內容？未來願景又是什麼？以下整理林郁芬（以下簡稱林）接受中央社專訪的問答集。



問：台灣LINE TODAY於2016年6月上線時與8家內容商合作，今年底目標20家是否已達成？



林：目前已和30家內容商合作，優於原本預期。我們發現網友使用手機的行為非常零碎，使用時間碎片化，心態也很輕鬆，因此LINE TODAY用戶以瀏覽軟性新聞為主，例如八卦的、娛樂的、輕鬆有趣的，對於與自己生活有關的新聞比較感興趣。雖然對硬性新聞的需求也有，但會以平常習慣瀏覽的網站為主。



問：台灣LINE TODAY目前每月活躍用戶數有多少人次？LINE TODAY還有在哪些國家推出？台灣團隊扮演什麼角色？



林：LINE台灣每月活躍用戶數超過1700萬，而LINETODAY台灣每月活躍用戶數也超過1600萬，涵蓋率逾9成。台灣是第一個推出LINE TODAY的市場，後來陸續在印尼、泰國推出。通常各市場會提出對在地內容看法，總部再把架構拉出來，交給相關部門，包括產品企劃部、工程研發部、編輯團隊。其中，產品企劃部與工程研發部，只有台灣跟韓國有。由於台灣的開發動能豐沛，社長還曾在內部會議肯定台灣LINE TODAY的表現。



問：選擇內容合作夥伴的標準有哪些？



林：第一，要提供高品質內容。第二，要符合使用者需求。第三，要符合LINE發展方向。當然，有獨特性或是有點閱率的題材也歡迎。



問：何謂高品質內容？



林：最重要的是正確性。其實合作夥伴有點嚇到，因為我們的編輯團隊會仔細檢視合作夥伴提供的內容，若有錯誤，會第一時間找出來。我都形容編輯團隊像是7-ELEVEN，從早上7時到晚上11時都會換稿，甚至有一次在半夜換稿。我們希望LINE TODAY用戶從「順道」來看新聞變成「固定」來看，基於LINE打造「智慧入口」的願景，成為指引方向的媒體，讓用戶的生活品質更好。



問：LINE TODAY官方帳號每天推播頻率？



林：LINE TODAY官方帳號每天推播3次，包括早上9時、下午3時、晚上9時。設定3次是因為推播本身非常具強迫性，必須考慮用戶對這種干擾的接受程度，如果推播次數過多，用戶可能會覺得被打擾，必須考慮用戶的需求與行為。我們對不同的新聞露出管道採取不同策略，例如官方帳號會把所有重點新聞都集中，而動態消息置頂只會顯示3則新聞標題，要求速度最快、最新。至於LINE TODAY首頁必須呈現多樣化、多元內容，比較適合放事件導向的專輯。



問：台灣LINE TODAY下一步拓展內容的方向？



林：目前合作夥伴的組成很多元，也很平衡，很感謝每位合作夥伴的支持。台灣媒體產業相較其他國家仍相對蓬勃，即使非主流媒體也有專精或深入的報導，我們也有計劃與新興媒體合作。



問：面對緊湊的新聞工作，如何放鬆自己？



林：我認為家人與小孩最重要，要找到平衡。我們的工作還是有代班人制度，不會因為少了任何一個人就無法進行。編輯團隊成員包含20年以上資深媒體人，也有來自雜誌、電視圈的，還有新鮮人。如果沒有一定資歷，很難為新聞把關。年輕孩子雖然勇於創新而且認真，但也需要資深先進的指導。1051224