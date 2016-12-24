（中央社記者廖漢原華盛頓24日專電）美國智庫蘭德公司學者蔡斯與葛羅斯曼指出，川普新政府若放棄一中，會讓外界認為美國願意把台灣當籌碼，置台灣於險境。新政府應考慮採取實際步驟，強化對台的非正式關係。



華府智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深政治學者蔡斯（Michael Chase）與資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman），22日聯名在國家利益（National Interest）雜誌網站發表「離開一中政策危及台灣」專文，說明美國總統當選人川普（Donald Trump）政府若放棄一中的可能影響。



專文指出，美國若放棄「一中政策」，中國對川普新政府有許多方式表達不滿，例如效法1995年北京抗議前總統李登輝訪美；也可在北韓與伊朗核子問題上，終止與華府合作；或針對美國在南海的軍備，採取更有侵略性的舉動；還有大陸學者建議，川普如果過分挑釁，中國將不惜與美斷交。



此外，北京有更多回應台灣的手法。有些觀察家關切，即使總統蔡英文與川普通電話可提升台灣國際地位並強化台美關係，但北京可能把對川普鬆動一中政策的怒火，轉向對台發洩。



中方可能在台灣與聖多美普林西比斷交後，繼續引誘台灣邦交國轉向承認北京，作為懲罰，並傷害蔡總統的領導地位。有台灣學者憂心，巴拿馬與梵蒂岡可能會是下個目標。北京也有可能增加經濟壓力，繼續限制赴台大陸旅客人數。



蔡斯與葛羅斯曼認為，最嚴重的是中方對台展現軍力和動武的能力皆已提高。



專文強調，美方把放棄一中作為要脅北京的真正風險在於，中方將以更強硬的手段回應，同時讓區域問題更趨嚴峻，引發原本可避免的危機。這也讓外界認為，美國願意把台灣和2300多萬人當交易籌碼，置台灣的安全於險境。



蔡斯與葛羅斯曼建議，美國不應放棄維繫數十年和平的外交政策，應考慮採取實際步驟，強化對台的非正式關係，包括提升台灣面對中國經濟脅迫的能力，協助台灣在區域與國際間扮演更重要的角色，以軍售與其他安全合作方式，改善台灣的生存與嚇阻能力。1051224