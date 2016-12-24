中山高南下苗栗路段今天上午十點多，發生四部大小車輛追撞車禍，國道員警緊急會同當地消防救難人員趕往搶救，分別將十多位身受輕重傷的民眾送往鄰近醫院救治，所幸都沒有生命危險；至於車禍原因與責任歸屬有待警方調查。



（李河錫報導）



國隊員警表示，這起造成十多人輕重傷的車禍，是二十四號十點多，發生在中山高速公路南下的苗栗路段，有一部從宜蘭滿載外出旅遊的民眾的大型遊覽車，在行經國道一號、中山高118公里、也就是舊造橋收費站附近時，疑似前方的自小客車突然煞車減速，儘管大客車也緊急踩煞車，卻因為重力加速度，還是撞上前方車輛，後方的遊覽車也反應不及追撞而上。



這起車禍，共造成兩輛大型遊覽車與兩部自小客車追撞在一起，國道員警緊急會同消防救難人員趕往搶救，分別將十多位身受輕重傷的民眾送往苗栗地區的區域醫院進行救治，所幸都沒有生命危險。



因為傷患眾多，縣府消防局動員十多部救護車輛趕往協助運送傷患，不料其中有部119消防救護車在載運傷患行駛中，卻因故發生爆胎意外，所幸沒有再造成人員受傷；至於車禍原因與責任歸屬，則有待國道員警調查究責。



（翻攝：李河錫）



