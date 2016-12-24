疑車禍身體差 女學生校園跳樓身亡中央社 (2016-12-24 13:01)
（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）就讀基隆市經國管理暨健康學院的一名22歲女學生，疑似因車禍腦部受傷，復原狀況不佳，今天上午10時多，跨越學校中正樓欄杆跳樓身亡，並遺留紙條透露輕生念頭。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1051224
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