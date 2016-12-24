日期:12月24日，今天休斯頓火箭客場以109-115負於孟菲斯灰熊，本季迄今對3個季後賽首輪潛在對手的比賽，火箭2勝3負。細思極恐的是，火箭倘若在首輪碰到這3個對手，會否是竹籃打水一場空？

翻開西區戰績排行榜，在今天前，火箭以22勝8負位居第4，戰績實際上和快船持平，距馬刺（23勝6負）也不遠，基本坐4望3。

但再往西區下半段看，卻會發現不管火箭落在西區第2到第5的任何一個位置，他們明年首輪的對手有大概七八成的可能，是爵士、灰熊和雷霆其中一隊。

而算上本場，本季和這3個對手的交鋒，火箭僅2勝3負（和爵士、雷霆皆為1勝1負）。

火箭本季首遇雷霆是在11月17日，彼時帕特里克-貝弗利仍高掛免戰牌，火箭以103-105告負，令人印象深刻的除了詹姆斯-哈登被防到16中4僅得13分外，還有拉塞爾-威斯布魯克驚天顏扣克林特-卡佩拉。直到12月10日，火箭才復讎雷霆，但也只贏了3分。哈登三分仍只有11投2中，功勞記在了最後掐死威少的貝弗利頭上。

火箭首遇爵士時在11月20日。面對殘陣爵士，火箭以111-102取勝，哈登三分10中4得到31分10次助攻。但僅僅10天后再戰迎回喬治-希爾和鮑里斯-迪奧的爵士，火箭卻以101-120大敗。哈登儘管得到26分，但他23投僅8中，助攻被壓到7次。

然後就是今天的灰熊。一句話：儘管火箭本季高歌猛進，但在對陣這3個首輪潛在對手時，卻並未佔到任何便宜，甚至落於下風。

這3隊優缺點都很明顯。比如雷霆對威少依賴更強；比如灰熊攻防之間的巨大反差，在聯盟更無出其右者（每100回合得失分，一個第2，一個倒數第2）。

但他們之所以能對抗火箭，原因在於這3隊的防守效率，目前都在聯盟前10之列，且對哈登的防守各有千秋並堪稱範本：雷霆祭出包夾；爵士從內到外構築起縝密的立體防線；灰熊則堅持對哈登的單兵防守，逢掩護包夾，且不停歇地騷擾偷襲（造成哈登失誤9次）。

儘管常規賽對決不能作為季後賽的參考，但常規賽遺留的問題若無法解決，除非火箭將勇士拉下西區頭名寶座，否則首輪不會一馬平川，甚至可能遭遇下克上。

時也，命也！（魑魅）