記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日下午前往桃園捷運公司，出席「桃園捷運公司志工團成立大會」，鄭文燦表示，桃捷公司與開南大學、銘傳大學、萬能科大、健行科大合作，共招募190位學生擔任機場捷運志工，每位志工都經過12小時基礎訓練及8小時專業訓練，不僅可提供導覽、回答旅客問題等服務，也有相當語言能力接待外國旅客，期勉學生志工成為國家最美的門面及桃園捷運最好的窗口，為台灣展現良好的第一印象。

鄭文燦指出，機場捷運是國家進步的象徵，目前亞洲只有5個國家擁有機場捷運，機捷通車後將讓台灣進入一個嶄新時代，一方面讓國際機場進入首都台北市更加迅速方便，另一方面也連結台北市、新北市及桃園市等3個直轄市。此外，機捷沿線有青埔國際棒球場、長庚醫院、華泰名品誠、環球購物中心、三井outlet等設施，並在A2三重站及A1台北車站銜接台北捷運，旅客還可至A18高鐵桃園站轉乘高鐵至中南部。桃園國際機場每年出入的旅客已突破4,000萬人次，其中包括1,000萬觀光客，未來使用機場捷運的國內外旅客將會非常多。

鄭市長表示，期勉學生志工成為國家最美的門面及桃園捷運最好的窗口，為台灣展現良好的第一印象。

機場捷運全長51公里，有22個車站，分為直達車及普通車，乘客包含機場往來旅客及通勤旅客，是全台營運最複雜的捷運。桃捷公司已完成108套模擬劇本演練，其中也包括逃生演練，安全沒有問題。

鄭文燦又說，交通部高鐵局及桃捷公司將於12月底完成履勘，並進行後續改善。交通部要求桃捷公司預擬農曆年前及農曆年後試營運兩個方案，不過即便是農曆年後試營運，也必須在農曆年前就宣布試營運的免費團體試乘方案，讓民眾知悉。機場捷運會提供試營運1個月的免費團體試乘，正式通車的第一個月，則提供票價5折優惠。

鄭市長表示，期勉學生志工成為國家最美的門面及桃園捷運最好的窗口，為台灣展現良好的第一印象。

隨後鄭文燦也前往青埔機廠視察車廂改善情形，對於外界關心直達車是否有足夠空間置放行李，鄭文燦表示，桃捷公司已將直達車每節車廂撤除8個座位，改為行李空間，也在每個座位下加裝擋板，旅客可將隨身行李放在座位下。另外，鄭市長也強調，機場捷運提供先進服務，包括全線Free Wi-Fi、多卡通外，原本直達車廂的杯座，亦改裝為無線充電座，旅客可在乘車時順便手機充電，提供便利服務。

包括立法委員陳賴素美、桃捷公司董事長劉坤億、總經理陳凱凌、市府社會局長古梓龍、青年局長陳家濬、新聞處長張惇涵均出席成立大會。