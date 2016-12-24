積極產學合作 遠東生技與大華科大簽約台灣好新聞報 (2016-12-24 12:16)
記者季大仁／新竹報導
大華科大逐步轉型，希望成為產業型大學，提供企業最愛用的員工，積極與產業界進行策略聯盟合作。23日與遠東生技股份有限公司進行產學合作簽約，由王彥鈞總經理與林副總與校長代表簽約，締結友好關係。
大華科大校長李右婷說，遠東生技選擇大華締結策略聯盟的目的，是大華逐步與健康產業連結，包括校內有運動與健康促進系，偕同學務處整治後山步道，推動領導智能、隔宿露營、山訓、爬巨人梯、寮望台、滑降、垂降、還有將設置2020年奧運指定項目的攀岩等設施，可以打造健康快樂的人生。
遠東生技公司申請20多項專利，是健康產業的翹楚。該公司開發醫療級健康檢測器材，講求「安全」、「實證醫療」、「有效」，未來將結合大華科大天然資源，讓該公司的顧客蒞校住宿、旅遊、休閒，同時使用相關的健康產品與設施，並且開設健康課程，合作短期課程，以促進健康為目的地學習。
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