美國總統歐巴馬(Barack Obama)於周五(23日) 承認聯合國安理會的一項決議，禁止以色列在巴勒斯坦占領區的屯墾建設，此舉等於是直接打臉當選總統川普(Donald Trump)和以色列過去的強烈遊說。

以色列總理納坦尼雅胡(Benjamin Netanyahu)表示強烈抗議，表示：「以色列拒絕這項聯合國內提出的可恥反以色列決定，我們不會遵守這些條件。」

根據《紐約時報》報導，以色列總理在一份聲明中強烈反擊，稱聯合國安理會在敘利亞內戰期間也沒有真的阻止軍隊屠殺當地50萬平民，反而侮辱了中東唯一一個真正的民主國家以色列。

納坦尼雅胡立即對提出這項決議的兩個國家報復，馬上下令將以色列駐紐西蘭和塞內加爾的大使回國磋商，並取消塞內加爾外交部長於下個月訪問以色列的會談，更切斷了所有對塞內加爾這個非洲友邦的援助方案。

歐巴馬打破了美國長期以來支持以色列的原則，不再當以色列的護盾。這項決議在15個成員的安全理事會議中，以14票贊成對0票反對，確認以色列在占領區的屯墾計畫是非法行動。其中美國大使鮑爾(Samantha Power)在會議中放棄投票。

雖然這項決議預計不會產生實質上的影響，但被認為是對以色列的一個重大抗議行動。巴勒斯坦希望建立國家的領土在以色列的領地內，巴勒斯坦與色列對此抗爭已久，以色列也長期在佔領區屯墾，使得巴國土地逐漸縮小。因為違反國際法，聯合國安理會通過此項決議，要求以色列必須停止在已占領的巴勒斯坦領土內的屯墾活動。

歐巴馬與以色列總理雙方關係長期緊張，因為歐巴馬一直致力於建立一個基於「兩國關係」的以色列和巴勒斯坦和平協議，但目前證明是徒勞無功，以色列對此要求並不買帳。