（中央社台北24日電）從「讓子彈飛」的麻匪頭，到「星際大戰外傳」的武士。大陸演員姜文帶著他特有的「俠氣」從「綠林好漢」飛到「好萊塢」成為「太空戰士」；不變的則是他粗獷不羈的氣魄與情緒飽滿的演技。



姜文出生於1963年，1980年考入大陸中央戲劇學院表演系，1984年畢業後進入中國青年藝術劇院。他在1993年主演了由大陸導演鄭曉龍、馮小剛及藝術家艾未未等共同製作的電視劇「北京人在紐約」。



這部電視劇不僅在中國大陸大獲成功，成為歷史上收視率最高的大陸電視劇之一，姜文在劇中鮮明的表現讓他受到觀眾注意。



科班出身的姜文能導能演，也被視為中國大陸電影界中最重要的實力派人物之一。



他在1998年執導並主演的電影「鬼子來了」以獨特的視角反映抗日戰爭時期侵略者與當地農民的一段啼笑皆非的故事。由於觸及敏感的話題和非傳統的表現手法，在當年引起話題，除了曾在大陸中央電視台電影頻道播出外，至今未能在中國大陸公映。



姜文最為人所熟知的莫過於他在2010年自導自演的電影「讓子彈飛」。



這部改編自四川作家馬識途的長篇小說「夜譚十記」中「盜官記」一節的電影片，找來影星周潤發與大陸實力派演員葛優同場飆戲。



此外，「讓子彈飛」的劇情中帶有大量政治隱喻，借古喻今地諷刺了中國大陸官場的腐敗，隱晦地表達了中國人服從權威、缺乏民主和革命精神的問題。這部作品拿下2011年金馬獎最佳改編劇本獎與最佳攝影獎。



在姜文的作品中，可以看見他對歷史文化的考究，並大量運用暗喻與符號，讓他的作品總會有種荒誕夢幻，卻帶著隱晦寓意的特色。



姜文與功夫影星甄子丹這次參演「星際大戰外傳：俠盜一號」，成為首度參演星際大戰系列電影的華人。



甄子丹在劇中飾演堅信絕地武士精神的盲眼劍客Chirrut；姜文則飾演甄子丹的摯友－粗曠豪氣的武器大師Baze。有港媒報導，兩人在戲內的互動極多，有觀眾更形容兩人互動宛如情侶。



香港01網報導，「星」片導演愛德華茲（Gareth Edwards）在接受英國Yahoo訪問時表示，不介意觀眾這樣解讀Chirrut和Baze的關係，「我覺得是件好事，誰知道他們是不是一對？你要去問他們。」



此外，「星際大戰外傳：俠盜一號」一改過去由男性擔綱劇情主角的傳統，劇中有意推廣種族及性別多元。這個做法也引來新納粹主義者（Neo-Nazi）的不滿。



這些人士在Reddit等外國論壇發起杯葛行動，指責「星」片針對白人男性，鼓吹女性主義及種族平等。



對此，有國外網友反諷「『俠盜一號』是得到新納粹的認證的平權電影，我更加想看了。」1051224