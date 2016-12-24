藍8縣市陸展銷 張志軍：不是最後一次中央社 (2016-12-24 12:44)
（中央社記者尹俊傑北京24日電）泛藍8縣市農特產品展銷暨旅遊推介會今天在北京登場。中國大陸國台辦主任張志軍說，這次展會時間短、規模不大，卻是一個開端，「不是最後一次」，以後還會以不同形式舉辦。
「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」24至26日在北京展覽館舉行。大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍上午出席開幕式並參觀會場後受訪，作上述表示。
張志軍說，泛藍8縣市首長9月聯合組團訪問大陸，向陸方表達在5月20日兩岸關係發生「重大的變化」後，這些縣市的民眾希望能進一步推進兩岸特別是農特產品、旅遊業的交流合作。
他表示，陸方注意到，這8個縣市的共通特點是「在兩岸關係性質的認定問題上都有正確的認知」。經雙方商談，陸方決定推出8方面有關措施，推進與這8個縣市的交流合作。
張志軍說，這次展會就是這些措施在很短時間內落實的具體呈現。
他說：「我希望這個展銷能夠成功，雖然時間非常短，展位規模不是很多、不是很大，但是它意味著一個開端，不是最後一次。以後我相信還會以不同形式舉辦，進一步推進兩岸關係的發展。」
張志軍參觀各縣市展位時多次試吃台灣美食，還以台語說「好呷」（好吃）。走到金門高粱酒展位時還一口乾杯，並關切金門高粱酒產量與行銷情形。
走到馬祖高粱酒展位時，張志軍請曾在金門與馬祖服役過的中國國民黨副主席陳鎮湘評價兩地高粱酒。陳鎮湘回答：「都好，都好。」1051224
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