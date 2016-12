(中央社記者王靖怡台北24日電)金獎影后珍妮佛勞倫斯主演科幻愛情電影「星際過客」,迎戰「電影版妖怪手錶:閻魔大王與五個故事喵!」、「惱爸偏頭痛」、「聖誕搞轟趴」,搶攻耶誕連假檔期票房。



1.星際過客(Passengers)是奧斯卡金像獎影后珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)與好萊塢男星克里斯普瑞特(Chris Pratt)主演,描述未來可利用太空船航行在銀河系星球,為防旅客時間流逝,會在移民星艦漫長航行冬眠,但兩名乘客休眠艙在抵達前90年就開啟,兩人試圖解開原因,過程中更墜入愛河。



2.電影版妖怪手錶:閻魔大王與五個故事喵!(YO-KAI WATCH The Movie: Five Tales from Beyond... Meow!)原為任天堂電玩,改編動漫後人氣爆紅,妖怪角色外型可愛、大小粉絲通吃。電影版第2集講述主角「景太」掉進人孔蓋意外死掉後變成妖怪「普普童童」,集結5合1故事,全新角色「USA蹦」登場,展開新冒險。知名製作人柴智屏與女兒高雋雅攜手為國語版配音。



3.惱爸偏頭痛(Why Him?)由好萊塢影星詹姆斯法蘭科(James Franco)、布萊恩克蘭斯頓(Bryan Cranston)及柔伊德區(Zoey Deutch)主演,講述老古板老爸對上女兒的矽谷科技新貴男友,疼愛女兒的老爸怎麼看對方就是看不順眼,上演一場前世情人與今生男友大戰。



4.聖誕搞轟趴(Office Christmas Party)描述飾演公司執行長的好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓(JenniferAniston)耶誕前夕宣布要關掉由扮演弟弟的T.J.米勒(T.J. Miller)負責、但表現欠佳的分公司,T.J.米勒須集結員工力量,辦出一場讓潛在客戶刮目相看的辦公室耶誕趴,爭取到訂單,保住所有人工作。1051224