（中央社記者王靖怡台北24日電）金獎影后珍妮佛勞倫斯主演科幻愛情電影「星際過客」，迎戰「電影版妖怪手錶：閻魔大王與五個故事喵！」、「惱爸偏頭痛」、「聖誕搞轟趴」，搶攻耶誕連假檔期票房。



1.星際過客（Passengers）是奧斯卡金像獎影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與好萊塢男星克里斯普瑞特（Chris Pratt）主演，描述未來可利用太空船航行在銀河系星球，為防旅客時間流逝，會在移民星艦漫長航行冬眠，但兩名乘客休眠艙在抵達前90年就開啟，兩人試圖解開原因，過程中更墜入愛河。



2.電影版妖怪手錶：閻魔大王與五個故事喵！（YO-KAI WATCH The Movie: Five Tales from Beyond... Meow!）原為任天堂電玩，改編動漫後人氣爆紅，妖怪角色外型可愛、大小粉絲通吃。電影版第2集講述主角「景太」掉進人孔蓋意外死掉後變成妖怪「普普童童」，集結5合1故事，全新角色「USA蹦」登場，展開新冒險。知名製作人柴智屏與女兒高雋雅攜手為國語版配音。



3.惱爸偏頭痛（Why Him?）由好萊塢影星詹姆斯法蘭科（James Franco）、布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）及柔伊德區（Zoey Deutch）主演，講述老古板老爸對上女兒的矽谷科技新貴男友，疼愛女兒的老爸怎麼看對方就是看不順眼，上演一場前世情人與今生男友大戰。



4.聖誕搞轟趴（Office Christmas Party）描述飾演公司執行長的好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（JenniferAniston）耶誕前夕宣布要關掉由扮演弟弟的T.J.米勒（T.J. Miller）負責、但表現欠佳的分公司，T.J.米勒須集結員工力量，辦出一場讓潛在客戶刮目相看的辦公室耶誕趴，爭取到訂單，保住所有人工作。1051224