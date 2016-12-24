日期:12月24日，孟菲斯灰熊在主場以115-109擊敗了休斯頓火箭，灰熊老將「大表哥」文斯-卡特表現出色，他不僅在比賽中上演了墊步擰身轉體暴扣，還在第四節帶領球隊打出一波10-0的高潮，幫助灰熊奠定了勝局。

卡特今年已經39歲了，早年間叱吒NBA的「UFO」已經很久沒有升空了。但是在今天，卡特再度完成了一次精彩的暴扣。

第一節還有15秒，灰熊以23-31落後8分，扎克-蘭多夫持球背身單打，卡特突然空切到籃下，他對位的是科里-布魯爾。布魯爾雖然行動敏捷，但是身體非常瘦弱，卡特看到機會馬上張手要球，蘭多夫也順勢將球傳了過去。只見卡特一個發力，布魯爾就被擠到一邊，卡特順勢擰身撲向籃筐，直接墊步起跳，完成了一次雙手暴扣。雖然這一球卡特並沒有作出「頭部平筐」這種誇張的飛行，但是對於一名39歲的老將來說，能在擰身墊步這種不方便發力的情況下完成這樣的扣籃，已經是相當不易了。

卡特的作用當然不只是扣籃。灰熊以77-75帶著2分的優勢進入第四節，而第四節開局貝弗利就命中了一記三分，將比分扳成了77-78，火箭反超1分。在這關鍵時刻，老卡特再度發威，他在11分22秒和10分34面連續命中兩記三分，將分差再度拉開到85-78，幫助灰熊穩定了局面，在卡特的帶動下，安德魯-哈里森投中中投，蘭多夫的18尺跳投也命中，灰熊瞬間打出一波10-0的高潮，奠定了勝局。

卡特可謂是NBA球星的典範——出道即巔峰，生涯中期也十分輝煌，後期果斷轉型，從身體流轉為技術流，而且也十分成功，到了生涯末期，依然能在球隊發光發熱，整個生涯與人為善，人緣好到沒話說，對待前輩後輩、國際球員都非常有禮，是所有人的老大哥。什麼是職業精神，卡特用行動做了最完美的詮釋。

（咕噠）