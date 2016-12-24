轉自「晨運薈」

記者 黃興

如果這一幕今後依然會延續，那麼這就是CBA這一中國最好的體育聯賽的恥辱！

12月23日晚，在中國最好的北京五棵松體育館，只要李根一拿球就會噓聲四起，而且還伴有清晰的「傻X」聲。當比賽第四節還剩5分16秒時，馬布里罰球，此時電視機前的觀眾能清晰地聽到「傻X」罵聲。

這種惡意侮辱人，嚴重毀壞CBA形象的行為，少說已存在10年以上。京罵為何屢禁不止？京罵的背後是什麼樣糟粕文化在支撐著？京罵已經和首都北京的形象嚴重不符！籃協管不了還是不想管？

央視主持人怒批京罵

作為有責任和擔當的央視解說劉星宇在本場比賽的解說中，公開批評現場的部分北京球迷：「我們的耳機中啊，能聽到現場非常大的這種噪音，我只能把它歸結為噪音。這種罵人的聲音啊，我上一場在直播的時候，也曾經批評過現場這樣的聲音，但是我覺得一方面是需要所有人同心協力一起來做好對賽場的清潔，我真的是要歸咎於清潔兩個字了。我特別想說，就這倆字（傻X），罵了10年了，能不能換句新鮮的，很有可能我今天微博會爆掉的。換了很多新鮮詞來這罵人，沒關係，隨便罵，罵我也要說，不要在賽場里罵人，有意思嗎？」

賽后，劉星宇更新了個人微博，他上傳了一些網友評論的截圖，有支持她的，也有罵他的，「已經不是第一次，早就習慣了這樣。記不得這是本賽季第幾次批評現場的罵人聲音，只知道每次批評別的場地，基本不會有本地球迷來微博罵，還會有很多當地球迷表示要攜手凈化賽場。唯有北京似乎批評不得，還總要鄙視我這『外地狗』不懂北京文化。可這真的不是我想要的北京文化……隨便吧，你們繼續，我該接著工作了。」劉星宇寫道。

京罵為何屢禁不止？

那麼是誰在包庇和縱容京罵？中國籃協和北京部分媒體人有著不可推卸的責任。

在本場比賽之後，馬重陽在個人微博上寫道：「五棵松的罵，是響了點，齊了點，但是比五棵松罵得難聽的場地，多了。我就是為人民群眾服務的，這事我沒能耐我也沒這想法管。」且不論是否其他地方比京罵罵得更難聽，對京罵這種行為說不，是一個善良的人的做人底線，更是一個媒體人的底線。顯然，馬重陽先生在此時，公開為京罵開脫的言行，突破了這兩個底線。

把事情細分來看，馬重陽先生認為有些地方的罵聲比五棵松更難聽，這一點我們不否認，但是那都是某個人或某幾個人的行為。

記者曾在遼寧本溪現場目睹過，夫妻倆帶著年幼的兒子辱罵同為遼寧人的崔萬軍，原因只是崔萬軍到新疆當了職業教練；記者也曾在義烏聽到，幾位粗魯的球迷，用我今生第一次聽到過的醜惡言語，侮辱裁判、對方球員甚至本方球員；記者也曾在紅山體育館聽到個別不理性球迷，噴出臟口，但並沒有人應和他們一起罵；最令記者震撼的是，在總決賽中在五棵松體育館上萬北京球迷在北京輸球后，失意者怒罵時的卑劣神情和弱者無助時的狂躁之態。

幾個人的不當言行，怎麼能和成千上萬人的集體辱罵相提並論？這是類似於打架和暴亂之間的區別，作為資深媒體人，竟然如此邏輯混亂，分不清其中的區別？公然為京罵找存在的合理理由？

今年，有位著名北京籍籃球媒體人公開在個人微信公眾號呼籲，向京罵說不！原因是他無法向他的孩子解釋，「傻X」是什麼意思？但是多年以前，包括這位媒體人在內的很多北京籍媒體人，不止一次在公開和私下場合中表達這樣一種觀點：京罵是生活工作壓力巨大的北京人的一種宣洩方式，希望大家能給與包容。

這樣的言論是什麼樣的邏輯？難道一個人壓力大，就可以和小夥伴們肆意辱罵一些做著自己本職工作的職業球員？平時不敢罵老闆、罵客戶、罵老婆、罵陌生人，但在球賽時，在自身安全完全保障的情況下，可以肆無忌憚地辱罵遠道而來的客人。這是何等的懦弱和無恥，京罵肆虐的背後已經超越了魯迅先生對人性卑劣的很多種描述。

三大招輕鬆治愈京罵

京罵始於足球，發揚光大於籃球，京罵源於北京，也開始在全國蔓延，深深地毒害著青少年，也播撒著地域仇視的種子。

京罵和類似京罵的行為不可制止嗎？其實並不難，只是有中國籃協和中國足協這樣管理部門長期不作為的因素在其中。得罪北京球迷這種吃力不討好的事，沒人願意做。但是對惡的縱容，總將會傷害到自己。世界上發達的職業聯賽早已為我們指出方向。

英格蘭足球流氓聞名於世，英足總配合英國警方完善足球流氓名冊，禁止這些人買球票和觀賽。

義大利部分地區種族歧視嚴重，有球迷在球場打出侮辱性標語呼喊相關口號。除了警察制止，義大利足協立刻取消了這傢俱樂部的球迷現場觀賽的權利。1-3場之後，這樣的標語和口號在沒有公開出現。

在CBA，新疆曾出現過球迷集體呼喊「然他」，被處罰的先例，此後「然他」再未出現在紅山體育館。

其實「然他」和山西的「鬧他」，遼寧的「削他」和「干他」同一意思，都是有暴力傾向的語言暴力，相比「傻X」少了點侮辱性，挑釁意味更濃。無論是，「然他」、「鬧他」、「削他」、「傻X」都是該被禁止的嚴重損害CBA形象的現象，但是中國籃協只處罰過新疆。山西球迷甚至將鬧他印在了球迷T桖上，相比起來新疆人更喜歡用「勞道」（十分牛，厲害的意思）。

通過罰款、設立足球流氓名單、取消主場球迷觀賽權三種不同級別的處罰方式，都是可以制止京罵等語言暴力的簡單方法，但是無論是中國足協還是中國籃協都沒有把這個事關聯賽形象的重要一環重視起來，任由蔓延，就不在是某一地方的恥辱，而是國恥。

球市沒有維護公序良俗重要，請媒體不要再為京罵找理由，中國籃協不要說無力改變，相信北京球迷以高文化素質的大眾居多，拋棄京罵，迎接文明，也是大家的良好願望。誰也不願，自己的孩子在未成年時，就把「傻X」天天掛在嘴邊。

球迷、媒體、籃協達成共識，京罵治愈很容易。球場暴力包含語言暴力，中國籃協正在努力凈化賽場，但凈化賽場也需先從看台做起。一場不行兩場，兩場不行三場，如媒體能助力合理引導，不愁京罵不除，不愁CBA聯賽早日迎來清風。