日期:12月24日，今天休斯頓火箭客場對孟菲斯灰熊。萊恩-安德森遭遇「里程悲」，全場18投10中，其中三分14中8（命中數平生涯紀錄和本季火箭紀錄），罰球3中3，得到賽季最高31分，還有7個籃板，但火箭卻以109-115告負。

終場前5秒，安德森的關鍵三分彈框而出，帕特里克-貝弗利無奈一把抱住馬克-加索爾，啟動犯規戰術。而此時的安德森喘著粗氣，望向籃框，一臉不甘。

在自己本季最瘋狂的三分之夜，安德森卻未能成為力挽狂瀾的英雄。但饒是如此，他仍是火箭這場攻防失序的比賽中最大的亮點。

本場上半場，安德森三分3中2得到9分。火箭在灰熊針對性布防下，始終無法打開局面，防守端壓住了小加索爾，卻又拿邁克-康利沒轍。加上詹姆斯-哈登落入犯規陷阱，火箭陷入被動，第二節以18-29落後。

第三節初情況也未改善。10分10秒，小加索爾造安德森犯規，2罰全中，率隊以58-51領先。就在此時，安德森突然迎來爆發，他在9分52秒飆中3分，分差重回4分；哈登隨後走神，接連被斷，灰熊又取得62-54領先。但安德森立刻又飆中3分，57-62；詹姆斯-恩尼斯三世回敬三分后，安德森毫不手軟，第3次接哈登助攻飆中3分。6分05秒，又是安德森投籃得手，將分差重新迫近到4分。

單節，安德森拿下13分，佔到火箭本節26分中的一半。若非他，可能火箭早在第三節便已繳械。末節安德森愈戰愈勇，再添8分，可惜的是投丟了最致命的那記三分。

饒是如此，安德森仍迎來里程碑之夜。他的8記三分平生涯紀錄（此前共4次，3次在鵜鶘，1次在魔術），也追平埃里克-戈登在本月8日對湖人時創下的火箭球員本季紀錄。而31分則創賽季新高（此前的紀錄為本月2日對勇士的29分）。

此外，素不以防守見長的他，今天卻在防守小加索爾時令人眼前一亮。火箭重兵布防小加，安德森總賣力在其身後頂防。當小加持球欲攻，火箭也適時增加兵力。前三節，小加12投僅4中，僅得10分。《休斯頓紀事報》的喬納森-費根也發推稱：「安德森的三分固然很重要，但他對小加索爾的防守也值得稱道。小加目前10分（10中4），全是在安德森離場時所得。」

安德森的神勇，和本場三分16中4的戈登形成鮮明對比，只是眼看勝利溜走，難免令人扼腕。（魑魅）