日期:12月24日，雄鹿隊主場迎戰奇才隊，最終，雄鹿隊以123-96戰術奇才隊。雄鹿隊當家球星揚尼斯-阿德托昆博19投12中，轟下39分8籃板6助攻的驚艷數據。39分的得分也創下了字母哥職業生涯新高。

比賽一開場，字母哥就展現出了極強的個人進攻慾望，不停的通過衝擊對手籃下完成得分。

本賽季的字母哥在個人技術方面有了不小的提升，同時力量上的進步讓他在籃下獲得了更多的進攻可能。比賽的首節，字母哥還貢獻了一記漂亮的左手勾手，穩穩打進。第一節比賽結束，字母哥單節砍下10分，率領雄鹿隊37-29領先奇才隊8分。

第二節開始，字母哥手感依舊火燙，多次利用反擊機會完成得分，他單節再度砍下14分。半場比賽戰罷，字母哥已經得到24分。

除了得分，字母哥在組織隊友進攻方面也打出了極為出色的水準，他助飛猛獸帕克的扣籃也是技驚四座。

下半場，字母哥已經勢不可擋，面對他的籃下進攻對手不得不採取犯規的策略。全場比賽，字母哥總計獲得了17次罰球的機會，命中了其中的15記，足見他在進攻端的侵略性。券出比賽字母哥砍下39分8籃板6助攻，更為驚人的是，字母哥全場只出現了一次失誤。

本賽季，字母哥場均能夠得到22.9分9.1籃板5.8助攻2.1搶斷，各項數據都達到了個人職業生涯的新高。今夏為他開出1億美金的高薪雄鹿隊管理層，如今應該樂開了花了吧。

（何瑞鳴）