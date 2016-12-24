來源：快科技

昨天，支付寶10.0正式更新，新版本最大亮點就是加入了「AR實景紅包」，用戶可以發出基於地理位置的紅包，其他人通過「線索」在500米內才可領取。

而剛剛上線一天，已經有設計師花式「破解」了支付寶AR紅包。

目前，支付寶AR紅包的「線索」是加了條碼的原圖片，直接對著它掃是沒有效果的。而「破解」的原理在於：將條碼去除就可以了。

破解步驟如下：

1、按住看「線索」，截圖，放入PhotoShop中

2、按照「線索」中黑色條紋畫出相同的條紋

3、新的條紋向下移動單條等高的距離，然後複製截圖內容

4、將複製的內容整體向上移動到最初的黑條位置，雖然無法完全得到原圖，但已經比較接近了。

5、最後對著新圖一掃，成功領到紅包