上線僅一天 支付寶AR紅包慘遭技術流破解北京新浪網 (2016-12-24 12:56)
來源：快科技
昨天，支付寶10.0正式更新，新版本最大亮點就是加入了「AR實景紅包」，用戶可以發出基於地理位置的紅包，其他人通過「線索」在500米內才可領取。
而剛剛上線一天，已經有設計師花式「破解」了支付寶AR紅包。
目前，支付寶AR紅包的「線索」是加了條碼的原圖片，直接對著它掃是沒有效果的。而「破解」的原理在於：將條碼去除就可以了。
破解步驟如下：
1、按住看「線索」，截圖，放入PhotoShop中
2、按照「線索」中黑色條紋畫出相同的條紋
3、新的條紋向下移動單條等高的距離，然後複製截圖內容
4、將複製的內容整體向上移動到最初的黑條位置，雖然無法完全得到原圖，但已經比較接近了。
5、最後對著新圖一掃，成功領到紅包
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