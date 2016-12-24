財政部：將持續督導彰化銀行提升經營績效 謀求彰化銀行及全體民眾最大利益中央社 (2016-12-24 11:38)
(中央社訊息服務20161224 11:35:11)財政部今天表示，將持續督導彰化銀行提升經營績效，謀求彰化銀行及全體民眾最大利益。財政部是針對台新金控批評行政院對於彰化銀行案立場矛盾一事提出說明。
財政部指出，一、 行政院徐發言人日前對外說明，財政部對於課稅有公權力，不宜介入股票公開上市民營公司徵求委託書的問題；林院長所提(1)彰銀問題是經營權之爭，不是合併的問題。(2)因為彰銀經營權之爭仍在訴訟中，在訴訟告一段落前「不便改變立場，也不便討論立場是否要改變」。(3)公權力不會介入彰銀經營權之爭，但不代表公股不能夠決定要不要爭取彰銀的經營權，發言人與林院長之說明係屬二事，並無矛盾問題。財政部為股權管理機關，自當依行政院政策，積極維護公股股權、股東及員工之權益。
二、 彰化銀行自第24屆董事上任迄今，營運績效逐年成長，財務結構更趨穩健，104年度營業收入及稅前盈餘分別為新臺幣(下同)296.70億元及137.46億元，較103年度分別成長12.38%及10.64%，截至105年10月底，彰化銀行營業收入及稅前盈餘分別為249.66億元及120.03億元，均較104年同期大幅成長。透過彰化銀行股利繳庫，增裕國庫收入，由全體國民共享更大利益。財政部將持續督導彰化銀行提升經營績效，謀求彰化銀行及全體民眾最大利益。
新聞稿聯絡人：羅組長幸榮 聯絡電話：（02）23228086
訊息來源：財政部國庫署
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