群聯涉財報不實 投資人仍慘套中央社 (2016-12-24 12:50)
記憶體控制晶片廠群聯因涉嫌財報不實遭檢調搜索，至今已過4個多月時間，股價雖已脫離谷底，但仍遲未回到事發前的水準，事發前買進的投資人仍處虧損窘境。中央社記者張建中攝 105年12月24日
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