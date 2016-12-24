彰銀經營權 財政部：行政院說法無矛盾中央社 (2016-12-24 12:30)
（中央社記者蔡怡杼台北24日電）對於台新金控批評行政院對於彰化銀行案立場矛盾案，財政部今天發出聲明稿強調，行政院說法並無矛盾問題。財政部為股權管理機關，自當依行政院政策，積極維護公股股權、股東及員工權益。
財政部國庫署表示，行政院發言人徐國勇19日對外說明，財政部對於課稅有公權力，不宜介入股票公開上市民營公司徵求委託書的問題；另外，行政院長林全22日對於彰銀案提出的三點回應，徐國勇與林全的說明係屬二事，並無矛盾問題。
對於彰銀案，林全日前表示，首先、彰銀問題是經營權之爭，不是合併的問題；其次、因為彰銀經營權之爭仍在訴訟中，在訴訟告一段落前「不便改變立場，也不便討論立場是否要改變」；第三、公權力不會介入彰銀經營權之爭，但不代表公股不能夠決定要不要爭取彰銀的經營權。
財政部強調，財政部為公股行庫股權管理機關，自當依行政院政策，積極維護公股股權、股東及員工權益。
國庫署表示，彰銀自第24屆董事上任迄今，營運績效逐年成長，財務結構更趨穩健，104年度營業收入及稅前盈餘分別為新台幣296.70億元及137.46億元，較103年度分別成長12.38%及10.64%。截至105年10月底，彰化銀行營業收入及稅前盈餘分別為249.66億元及120.03億元，均較104年同期大幅成長。
財政部指出，透過彰化銀行股利繳庫，增裕國庫收入，由全體國民共享更大利益。財政部將持續督導彰化銀行提升經營績效，謀求彰化銀行及全體民眾最大利益。
對於彰銀案，台新金昨天表示，行政院發言人徐國勇19日說財政部不宜介入徵求委託書，行政院長林全22日卻宣稱公股要爭取彰銀經營權，政府內部說法前後矛盾，呼籲政府宜速出面負責解決政府製造的問題。1051224
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