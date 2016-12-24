（中央社記者張謙香港24日電）自昨晚起，香港踏入耶誕及元旦假期，期間有旅客來港消費旅遊，也有港人外出消費度假。



自今天至27日，港人連續4天不用上班（週一和週二耶誕補假），有不少港人到中國大陸和海外度假。



香港海關方面24日公布，23日有49萬9505人離港，另有41萬6133人入境。



香港入境事務處方面先前估計，在今年的耶誕及元旦假期間（元旦自12月30日至2017年1月2日），預計有866萬旅客（包括港人及訪客）人次經海、陸、空管制站進出香港。1051224