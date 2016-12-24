▲植村梓認為大陸首都是台灣。（圖／翻攝自YouTube）

你知道中國大陸的首都是哪裡嗎？在22日播出的《NMB和學習君》問答環節中，NMB48成員植村梓根據題目「請用漢字寫下中國首都」寫下答案，結果不但錯誤，更讓所有人驚呆。

AKB48的姊妹團NMB48，自創團後人氣不斷上升，NMB48的綜藝《NMB和學習君》更是許多粉絲必看節目之一，成員們在節目的表現往往能成為話題。

而在22日播出的節目中，NMB48成員們在依據國小、國中應該了解的問題做回答，選出「笨蛋代表」時，NMB48的成員植村梓對於題目「請用漢字寫下中國首都」，寫下的回答竟是「台灣」，儘管這個畫面並沒有停留太久，但仍在播出後掀起網路上的討論。

▲其他藝人的答案。（圖／翻攝自YouTube）