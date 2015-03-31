彰化銀行。（圖／記者顏真真攝，2015.3.31）

雖然是周末假日，財政部今（24）日特別發出新聞稿說明指出，行政院發言人徐國勇日前表示，財政部不宜介入股票公開上市民營公司徵求委託書的問題，以及行政院長林全所說的彰銀問題是經營權之爭，不是合併的問題，兩者並無矛盾。

對於台新金控批評行政院對於彰化銀行案立場矛盾案，財政部在新聞稿中整理兩人的說法表示，「行政院徐發言人日前對外說明，財政部對於課稅有公權力，不宜介入股票公開上市民營公司徵求委託書的問題」。

財政部指出，而林全所提(1)彰銀問題是經營權之爭，不是合併的問題；(2)因為彰銀經營權之爭仍在訴訟中，在訴訟告一段落前「不便改變立場，也不便討論立場是否要改變」；(3)公權力不會介入彰銀經營權之爭，但不代表公股不能夠決定要不要爭取彰銀的經營權，兩人的說明係屬二事，並無矛盾問題。

財政部也重申，財政部為股權管理機關，自當依行政院政策，積極維護公股股權、股東及員工權益。



財政部也強調，彰化銀行自第24屆董事上任迄今，營運績效逐年成長，財務結構更趨穩健，104年度營業收入及稅前盈餘分別為新台幣296.70億元及137.46億元，較103年度分別成長12.38%及10.64%，截至105年10月底，彰化銀行營業收入及稅前盈餘分別為249.66億元及120.03億元，均較104年同期大幅成長。透過彰化銀行股利繳庫，增裕國庫收入，由全體國民共享更大利益，財政部將持續督導彰化銀行提升經營績效，謀求彰化銀行及全體民眾最大利益。