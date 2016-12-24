▲《美國隊長3：英雄內戰》榮登今年全台票房冠軍。（劇照，2016.12.24）

2016年1月1日到12月18日，全台賣座最好的票房總冠軍，根據統計，正是號稱《復仇者聯盟2.5》的《美國隊長3：英雄內戰》，該片以5億3098萬元，取得台灣2016年度票房王，該片同時也是2016全球票房No.1，大賣370億元台幣。

至於第2名，是萊恩雷諾斯主演的《惡棍英雄：死侍》，他年初來台宣傳，並運用高明的社群媒體行銷造勢，再加上該片上映正逢春節，狂賣4.2億元。第3名則是大驚奇韓國片《屍速列車》，拍片打破以往日韓電影無法匹敵好萊塢的常態，全台賣出3.4億元台幣。

此外，今年前10強只有《動物方城市》是動畫片，登上第7名；唯一一名入選的華語片則是《葉問3》，排末尾第10名；另一部票房告捷的漫威英雄片，則是「福爾摩斯」班奈狄克康柏拜區主演的《奇異博士》，位居第4；DC的反英雄片《自殺突擊隊》也登上第5。

2016年台灣賣座TOP 10電影如下～～

1.《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）／5億3098萬元

2.《惡棍英雄：死侍》（Deadpool）／4億2000萬元

3.《屍速列車》／3億4000萬元

4.《奇異博士》（Doctor Strange）／3億35萬元

5.《自殺突擊隊》（Suicide Squad）／2億9900萬元

6.《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）／2億9700萬元

7.《動物方城市》（Zootopia）／2億8890萬元

8.《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）／2億3400萬元

9.《X戰警：天啟》（X-Men: Apocalypse）／2億2500萬元

10. 《葉問3》／2億2000萬元