▲《美國隊長3:英雄內戰》榮登今年全台票房冠軍。(劇照,2016.12.24)

2016年1月1日到12月18日,全台賣座最好的票房總冠軍,根據統計,正是號稱《復仇者聯盟2.5》的《美國隊長3:英雄內戰》,該片以5億3098萬元,取得台灣2016年度票房王,該片同時也是2016全球票房No.1,大賣370億元台幣。

至於第2名,是萊恩雷諾斯主演的《惡棍英雄:死侍》,他年初來台宣傳,並運用高明的社群媒體行銷造勢,再加上該片上映正逢春節,狂賣4.2億元。第3名則是大驚奇韓國片《屍速列車》,拍片打破以往日韓電影無法匹敵好萊塢的常態,全台賣出3.4億元台幣。

此外,今年前10強只有《動物方城市》是動畫片,登上第7名;唯一一名入選的華語片則是《葉問3》,排末尾第10名;另一部票房告捷的漫威英雄片,則是「福爾摩斯」班奈狄克康柏拜區主演的《奇異博士》,位居第4;DC的反英雄片《自殺突擊隊》也登上第5。

2016年台灣賣座TOP 10電影如下~~

1.《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)/5億3098萬元

2.《惡棍英雄:死侍》(Deadpool)/4億2000萬元

3.《屍速列車》/3億4000萬元

4.《奇異博士》(Doctor Strange)/3億35萬元

5.《自殺突擊隊》(Suicide Squad)/2億9900萬元

6.《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)/2億9700萬元

7.《動物方城市》(Zootopia)/2億8890萬元

8.《蝙蝠俠對超人:正義曙光》(Batman v Superman: Dawn of Justice)/2億3400萬元

9.《X戰警:天啟》(X-Men: Apocalypse)/2億2500萬元

10. 《葉問3》/2億2000萬元