國道一號南下117K苗栗頭份路段，今(24)日上午11時發生4車連環車禍，一部搭載民眾到台中旅遊的遊覽車疑煞車不及，追撞前方急煞的小客車，共21人輕重傷，其中一名48歲陳姓女子傷勢嚴重，左腿撕裂傷，目前在開刀房急救中。

警方調查，一部搭載民眾從宜蘭開往台中遊玩的遊覽車，今(24)日上午11時許，行經國道一號南下117K處、原造橋收費站附近時，疑似因前方一台轎車突然煞車，遊覽車駕駛雖緊急煞車，但仍上撞上前方小客車，導致2台小客車及2部遊覽車撞成一團，共造成21人輕重傷。

第二部遊覽車上48歲陳姓女子傷勢較嚴重，腿大腿及小腿嚴重撕裂傷，目前已送進開刀房急救，詳細車禍原因將交由國道警察調查釐清。