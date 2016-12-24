法樂第未來前途未卜：兩高管辭職 賈躍亭已實際接管北京新浪網 (2016-12-24 12:06)
新浪科技訊 日期:12月24日上午消息，據知情人士稱，樂視投資的法樂第未來本周有兩名高管辭職，而樂視董事長兼CEO賈躍亭已實際接管該公司。
這兩名高管是原全球首席品牌與商務官馬龍（Marco Mattiacci）和原產品營銷與市場推廣規劃負責人約爾格·薩默（Joerg Sommer），他們分別於今年6月份和9月份從法拉利和大眾公司辭職，加入法樂第未來。
目前，法樂第未來對此消息不予置評，但已從官網上撤下兩人的介紹。
同時，據知情人士透露，賈躍亭上周率領從樂視組建的一支團隊來到法樂第未來，並與該公司一名合伙人聯合，他們已實際接管法樂第未來的領導權。法樂第未來聲稱，賈躍亭為公司投資3億美元，但他目前不參與公司日常運營。
賈躍亭上周還向法樂第未來的員工發表演講，但據知情人士向媒體透露說，這場演講「令人不安」。（軼群）
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