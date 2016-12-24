嘉莉費雪心臟病發 仍在加護病房治療中央社 (2016-12-24 12:13)
（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）以「星際大戰」（Star Wars）莉亞公主（Princess Leia）一角聞名的好萊塢女星兼作家嘉莉費雪，今天驚傳心臟病發，送醫急救後目前仍在加護病房接受治療。
現年60歲的嘉莉費雪（Carrie Fisher）是在倫敦飛往洛杉磯的班機上心臟病發，降落後立即送醫急救。
根據嘉莉費雪的弟弟陶德（Todd Fisher）描述，她的情況危急，並表示她在病發數小時後，仍在洛杉磯1間醫院加護病房接受治療。
陶德針對關於嘉莉費雪情況的報導做出回應，他透過電話告訴路透社：「不能說她的情況『穩定』。我並不是說她沒事，或是不太好。」他也說：「她正在加護病房內。」
他說自己正開車去接他們的母親，資深女星黛比雷諾（Debbie Reynolds）。
陶德並未詳述他姊姊的狀況，或病發時的情況，他表示這些資訊都是透過姊姊的助理得知。（譯者：中央社廖禹揚）1051224
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
曹雅雯情義相挺唱RAP 慘遭張文綺恩將仇報【NOWnews今日新聞】
五月天阿信見陳綺貞語塞 羞喊：正常男生都會【NOWnews今日新聞】
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
台灣人「最強性幻想對象」 這2位！【NOWnews今日新聞】
KBS演藝大賞精彩紛呈 4大女團齊亮相【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》