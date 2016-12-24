（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣24日電）國道1號南下造橋路段今天上午發生遊覽車與自小客車共4輛車追撞事故，造成21人輕重傷送醫。



這起事故發生在國道1號南下117公里原造橋收費站路段，現場共有兩輛自小客車及兩輛大型遊覽車追撞，其中最後一輛遊覽車擋風玻璃破裂、車頭損毀嚴重，消防局獲報立即派遣頭份、竹南、造橋等分隊人車趕往救援，陸續將21名輕重傷者，分別送往衛福部苗栗醫院及苗栗大千醫院救治。



據現場人員描述，疑因前方兩輛自小客車發生碰撞突然減速，後方兩輛遊覽車才會煞車不及追撞上去，造成多人受傷，其中最後一輛遊覽車駕駛腿部骨折傷勢較重，其餘多是擦、挫傷及撕裂傷。事故原因仍待進一步調查釐清。1051224