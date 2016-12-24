透天厝內種大麻 罕見超過200公分中廣新聞網 (2016-12-24 12:10)
高雄市楠梓分局警方根據線報，查獲一對情侶在住處種植大麻，現場查扣15株大麻樹，警方表示，一般大麻樹大約只有100至150公分高，這次查獲的大麻樹超過200公分，相當罕見。
（溫蘭魁報導）
高雄市楠梓分局警方日前接獲線報，有一對情侶在大寮區一間透天民宅裡面種植大麻樹，經過多日跟監蒐證，昨天(23日)持搜索票前往查緝，當場在三樓的房間內，查獲15株大麻樹，另外還有已經烘乾的成品0.79公克，種植大麻用的燈具、溫度計、肥料、除濕機以及風扇等證物。楠梓分局偵查隊長陳嘉宏表示，一般大麻樹大約100到150公分，被查獲的大麻樹超過200公分，比一個大人還要高，非常罕見，顯見種植技術相當好「今天就是聖誕夜，接下來又是跨年夜，都是狂歡的日子，我們研判，他可能準備這段時間大撈一筆。」
警方當場逮捕30歲的王姓男子和他的女友，王姓嫌犯向警方供稱，因為入不敷出，一直懷有發財夢，於是在網路上搜尋種植大麻的知識與技術，並且在國外網站向不知名的人士購買大麻種子，經過多次試驗，才成功培育出超過200公分的大麻樹，日前已經試過自製烘乾的大麻葉捲菸，最近準備大量收成，不料就被警方查獲。（照片：楠梓分局提供）
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