知本老爺炒股疑雲 天籟副董300萬交保中廣新聞網 (2016-12-24 12:10)
知本老爺大酒店爆發炒股疑雲，檢調查出陽明山天籟大飯店副董事長許文通，結合股市作手和市場派人士，以放利多消息炒作知本老爺股票，不法獲利約5千多萬元，因此，昨天發動搜索行動，並約談許文通等人。經過台北地檢署複訊之後，今天上午檢方諭令許文通以300萬元交保，炒手郇金鏞則是30萬元交保。
（杜大澂報導）
檢調獲報蒐證發現，天籟大飯店副董事長許文通，也是礁溪老爺董事和知本老爺的大股東，疑似在前年和今年初，結合股市炒手和市場派人士，分階段釋放營收增加、台東觀光前景看好等利多，炒作上櫃飯店知本老爺的股票，總共從中不法獲利約5300多萬元。
檢調23號以全案違反證交法罪嫌發動搜索行動，並約談許文通，以及股市炒手郇金鏞等13人到案，晚間陸續移送台北地檢署複訊，不過，面對媒體，相關人士都不發一語。經過檢察官漏夜偵訊後，24號上午7點，檢察官諭令許文通以300萬交保，郇金鏞則是30萬元交保，兩人也都被限制出境。
（圖北檢外觀取自維基百科）
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