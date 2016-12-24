中山高苗栗南下路段 四車連環撞十多傷中廣新聞網 (2016-12-24 12:10)
中山高南下苗栗路段今天上午十點多，發生四部大小車輛追撞車禍，國道員警緊急會同當地消防救難人員趕往搶救，分別將十多位身受輕重傷的民眾送往鄰近醫院救治，所幸都沒有生命危險；至於車禍原因與責任歸屬有待警方調查。
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