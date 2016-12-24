《小燕之夜》證實停播 張小燕苦臉無奈說……NOWnews今日新聞 (2016-12-24 11:39)
張小燕主持6年的《SS小燕之夜》，證實本月20日是最後一次錄影，存檔播到1月4日即正式停播，張小燕也和中天結束6年合作關係，謠傳將跳槽TVBS。
根據蘋果日報報導，對於節目停播，張小燕僅以簡訊回覆4個愁眉苦臉的表情符號，顯示心情相當無奈，對於節目可能搬到華視另起爐灶，張小燕則低調回應：「有緣會再見。」
對此，剛上任華視總經理的《小燕》製作人郭建宏，對張小燕去華視開新節目，僅表示：「目前尚未規畫。」但據悉，另一家電視台TVBS，已視她為明年最強綜藝武器，至於何時進駐將日漸明朗。
《小燕之夜》平均收視約0.2，每分鐘約4萬人收看，雖然收視平平，但向來都是做口碑。中天今年初開始陸續停掉《康熙來了》、《大學生了沒》等長壽節目，如今又傳出《小燕之夜》收攤，令人相當遺憾。
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