今(24)日上午8時許，南迴公路森永路段446.5K處發生一起車禍，黑色小客車駕駛過彎時疑超車不當，衝向對向車道，撞上一輛迎面駛來的砂石車，轎車車頭嚴重凹陷，駕駛與另名乘客一度受困車內，駕駛腿部骨折，已送往醫院急救。

警方調查，小客車駕駛今天上午從台東開車前往市區，行經南迴公路森永路段446.5K處，疑似過彎超車不當，失控衝撞對向的砂石車，轎車車頭凹陷、擋風玻璃碎裂，駕駛與另名坐在副駕駛座的乘客均受困扭曲變形的車內。

警消獲報趕抵救援，將受傷乘客救出、送醫急救，據現場民眾表示，駕駛腿部疑似骨折，而另一人則受重傷，詳細車禍原因尚待警方調查。目前該路段仍單線雙線行駛，行經事故地點的車輛請減速慢行。